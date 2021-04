Monterotondo e il sogno: una vittoria per conquistare i playoff per la Serie A3

Un appuntamento con la storia. La Volley Team Monterotondo, neopromossa nel campionato nazionale di Serie B maschile, giovedì alle ore 21.00 al palazzetto dello sport può centrare un obiettivo inimmaginabile a inizio stagione: conquistare i playoff per accedere alla Serie A3. La Volley Team è approdata nel palcoscenico nazionale proprio in questa stagione, a 6 anni appena dalla fondazione del club. Dalla II Divisione alla Serie B: vittoria su vittoria, campionato dopo campionato, il club eretino ha rinverdito i propri fasti riabbracciando una categoria degna del suo blasone.

Non sarà facile trovare il pass per i playoff, ma i ragazzi di Savino Guglielmi hanno il destino nelle proprie mani. Servono infatti 2 punti nella gara interna contro la Fenice (giovedì 22 aprile ore 21, diretta sul canale YouTube della Volley Team) per scavalcare la Virtus Roma in classifica e agganciare il 4° posto nel girone G2. L’opportunità, in realtà, è doppia: oltre al match casalingo (recupero della 10a giornata, rinviata per Covid), il 2 maggio Monterotondo giocherà in casa della Fenice la gara di ritorno. Due punti in due partite da conquistare… per regalarsi un sogno.