Monterotondo – Nuovo record della Plastic Free Onlus

L’obiettivo era 100.000 kg ma grazie ai 140 appuntamenti confermati in tutt’Italia ed agli oltre 15.300 partecipanti, il risultato dell’associazione Plastic Free stupisce tutti

Grande successo per Plastic Free Onlus per l’iniziativa che, domenica 18 aprile ha visto più di 15.000 persone in tutta Italia in azione per il bene dell’ambiente. Negli appuntamenti svolti in contemporanea sono stati raccolti oltre 170 mila chilogrammi di plastica e rifiuti di ogni genere portando così il conteggio finale dell’associazione ad oltre 500 mila chilogrammi di spazzatura eliminata dalla natura dalla sua nascita fino ad oggi.

Una media di 110 partecipanti per ogni appuntamento che ha visto coinvolti grandi e piccini per una grande giornata di sensibilizzazione. Tra i luoghi con maggiore affluenza abbiamo Torino, Cuneo, Milano, Cremona, Verona, Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Sabaudia, Latina, Ostia, Città Sant’Angelo, Caltagirone, il parco dell’Etna e Trapani.

In particolare, per la città di Monterotondo il risultato è stato 300 Kg e 150 partecipanti, un risultato unico grazie all’organizzazione del referente locale Dario Maggioli.

150 persone.

Decine e decine di bambini.

300kg di rifiuti raccolti

55 sacchi grandi.

1 siringa

2 luoghi

Il primo evento del comune

“Per me è assurdo, emozionante e di grande ispirazione.

È proprio vero che ben fatto è molto meglio di ben detto.

È proprio vero che ci sono persone disposte a dare il loro tempo per il bene comune.

È proprio vero che un grande idea con un po’ di persone possono cambiare il mondo.

La prossima data basterà che ognuno di noi inviti due amici e saremo più di 300 persone!

Grazie a ciascuno di voi.

Plastic Free”

Ma non finisce qui. La data nazionale è uno delle tante iniziative della Onlus Plastic Free. “Realizziamo più di 2.000 appuntamenti di raccolta all’anno in Italia” – racconta il Presidente, Luca De Gaetano – “e tanti altri eventi nazionali, con l’obiettivo di creare sensibilizzazione attraverso l’azione”.

L’associazione, infatti, prevede un grande evento il 23 maggio lungo gli argini del PO, per la più intensa pulizia del più grande fiume in Italia, e una seconda data nazionale a settembre. Una vera a propria rivoluzione ecologica è appena iniziata e per prendere parte in maniera attiva basterà registrarsi sul sito plasticfreeonlus.it.

Plastic Free Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, in particolare quella da plastica monouso, che non solo inquina bensì uccide. Si sviluppa online e in meno di 2 anni è diventata una realtà sempre più grande e con oltre 700 referenti in tutt’Italia.