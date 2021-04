La nuova segnaletica

Vivere la città in sicurezza è fondamentale per il territorio. Un obiettivo che l’amministrazione Comunale di Mentana porta avanti in varie modalità, come la videosorveglianza e appunto la frequentazione sicura di strade e marciapiedi. L’Assessore alla Viabilità e Urbanistica, Daniele Angelini, mostra (nella foto) uno degli interventi che accompagnano Mentana nel percorso verso una sempre maggiore vivibilità, sicurezza e modernità.