San Polo dei Cavalieri – Ci siamo. Approvato il progetto dell’isola ecologica

L’isola ecologica

Dopo la proroga di un anno per la realizzazione dei lavori, dalla Regione Lazio è arrivata anche l’approvazione del progetto definitivo per l’isola ecologica del Comune di San Polo dei Cavalieri alla cd “Cava di Ornelio”. Entro la fine del mese si va in Consiglio Comunale per definire le procedure amministrative e finanziarie necessarie. L’opera è finanziata con due contributi ottenuti dall’Amministrazione Civica di “IO VIVO SAN POLO” – uno della Città Metropolitana di Roma Capitale e uno della Regione Lazio – per complessivi quattrocentomila euro.