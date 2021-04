Accordo quadro di Autostrade per arginelli e banchine laterali

Il maxi bando di accordo quadro ha un valore 121.594.000 euro, per un solo operatore economico per lotto per l’esecuzione di nuovi ì lavori di manutenzione straordinaria relativi al potenziamento degli arginelli e banchine laterali sulle tratte autostradali affidate in concessione ad Aspi, nei territoriali di competenza delle varie direzioni di tronco.

L’appalto è diviso in cinque lotti territoriali: ciascun concorrente può presentare offerta per un solo lotto. In caso di partecipazione a un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda del concorrente si considererà presentata unicamente per il lotto di maggior valore tra quelli indicati. L’appalto è diviso in cinque lotti territoriali: ogni concorrente può presentare offerta solamente per un lotto. Il lotto 1 Genova-Milano vale 30.893.000 euro, il lotto 2 Bologna-Firenze 38.676.000 euro, il lotto 3 Fiano Romano-Cassino 13.237.000 euro, il lotto 4 Pescara-Bari 17.941.000 euro, il lotto 5 Udine 20.847.000 euro. La gara si chiude il 24 maggio.