Castel Madama – Casi Covid in aumento anche tra i giovani

Il comunicato dell’amministrazione Comunale

Diciasette persone sono risultate positive al Covid-19. Dal 12 al 19 aprile l’ASL RM5 ha comunicato al Sindaco, Domenico Pascucci, diciasette nuovi casi. “A Castel Madama attualmente – afferma l’assessore Sara Beccaria – sono trentasei le persone contagiate dal virus. Tra di loro purtroppo anche nove minorenni. Il virus si sta diffondendo anche tra le fasce più giovani della popolazione. Ragazzi contagiati che non rientrano nello screening effettuato sabato scorso su base volontaria sugli alunni delle scuole di Castel Madama. Fortunatamente gli esami molecolari effettuati dagli operatori sanitari, sui casi di sospetta di positività con il tampone rapido, hanno confermato un solo caso reale”. Nell’ultima settimana le guarigioni ufficializzate dall’Asl sono state nove. Gli amministratori comunali esprimono vicinanza alle persone contagiate e agli studenti in quarantena costretti a casa e rinnovano l’appello al rispetto delle regole e alla massima prudenza per il contrasto e il contenimento dell’emergenza. Inoltre, si ricorda che la farmacia comunale e il segretariato sociale distrettuale presso la sede del Comune restano a disposizione dei cittadini per fornire supporto per la prenotazione del vaccino.