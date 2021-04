Fara Sabina reclama hub vaccinale

Il Comune chiede l’apertura di un hub vaccinale. La richiesta è stata rivolta alla Regione dal vicesindaco con delega alla Sanità, Simone Fratini. “Vogliamo chiedere alla Regione – ha affermato il vicesindaco – la creazione di un centro vaccinale che hanno comuni limitrofi come Fiano Romano, Poggio Mirteto, Magliano Sabina, Rieti e altre città più o meno delle nostre dimensioni. Siamo la seconda realtà della provincia di Rieti per abitanti, quindi Fara Sabina ha bisogno e diritto a un centro vaccinale. Al momento, abbiamo solo un punto vaccini che ci è stato dato dai medici di base, riuniti per effettuare in sicurezza le poche dosi che hanno, ma non abbiamo un centro come quello che dovrebbe garantirci la Regione”. La richiesta del vicesindaco Simone Fratini è, quindi, stata formulata in modo solare, per un territorio che ospita quasi quattordicimila abitanti