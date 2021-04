Giornata mondiale di preghiera con veglia online

E’ ormai noto che al tempo del Covid la vita dei fedeli è decisamente cambiata e perciò si svolge in modalità online la veglia di preghiera delle diocesi di Tivoli e di Palestrina per la 58ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. L’appuntamento è domenica 25 aprile alle 20.30 sulla web tv diocesana, accessibile dal sito diocesitivolipalestrina.it e sarà presieduta dal vescovo, Mons. Mauro Parmeggiani. Per l’occasione, il presule ha indirizzato una lettera alla diocesi, in cui invita i fedeli ad approfondire nelle comunità parrocchiali il messaggio di Papa Francesco scritto per l’occasione. È importante “non passare sotto silenzio durante l’omelia e nelle catechesi il tema vocazionale”, ricorda il vescovo di Tivoli e di Palestrina, che invita anche le famiglie dei ragazzi della catechesi a vivere un momento di preghiera in casa, davanti a un’immagine di san Giuseppe e a una piccola luce. “Donaci di sognare la nostra vocazione – si legge nella preghiera che mons. Parmeggiani affida alle diocesi –. Come Giuseppe, aiutaci a spendere bene la vita, donaci la capacità di sognare la felicità. Come Giuseppe ha custodito la vocazione di Gesù, custodisci la vocazione che ci è stata donata e aiutaci a scoprirla ogni giorno”. Domenica 25 aprile, nelle diocesi di Tivoli e di Palestrina si celebra anche la Giornata diocesana per il seminario. “Il ricavato della colletta servirà per sostenere i nostri seminaristi che si preparano per il sacerdozio nel Seminario regionale di Anagni – aggiunge Mons. Parmeggiani –. Chiedo al Signore di domandare con me il dono di sante vocazioni sacerdotali, missionarie, alla vita consacrata e alla famiglia per la nostra Chiesa e la Chiesa intera”.