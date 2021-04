L’arcaico passaggio fra Tivoli a Palestrina

Il territorio, non è certo la prima volta, regala straordinarie soprese come la più importante opera di ingegneria arcaica (a sud di Roma), che si trova a San Vittorino Romano e anticamente aveva la funzione di collegare Tivoli a Palestrina. Si chiama Ponte Terra, un complesso di opere cunicolari risalenti all’epoca romana. Qui, in questo fosso lungo una decina di chilometri scorre un affluente di sinistra dell’Aniene. A partire dalle sorgenti, che si trovano sul versante sud dei monti Tiburtini e su quello occidentale dei Prenestini, il corso d’acqua assume vari nomi (Fosso di Gericomio, Sbarra, di Pussiano) e nel tratto finale (Fosso di Ponte Terra) scorre in una vera e propria forra profonda una cinquantina di metri sul piano di campagna e con pareti verticali alte fino a venti metri. Un luogo affascinante per la sua vegetazione, piccole grotte e cascate. La struttura doveva consentire il collegamento tra l’antica tibur e praeneste, superando in questo punto il profondo fosso di Ponte Terra.