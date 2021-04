Nessuna novità sul passaggio Ipercoop-Conad

Tutto tace dal fronte del possibile passaggio IperCoop-Conad del Centro Tiburtino di Guidonia Montecelio.

Dopo il tavolo in Regione la settimana scorsa, a cui hanno preso parte l’assessore al Lavoro Claudio Di Berardino, la Presidente della Commissione Lavoro Eleonora Mattia, oltre che le tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, l’unica richiesta ufficiale sembra essere quella di un incontro con i vertici Coop da parte della Regione Lazio. al momento non fissato.

Anche i sindacati hanno chiesto di incontrare i vertici Coop ma al momento non hanno ricevuto nessuna risposta.

La trattativa sembra essere mai iniziata, cioè, le voci si rincorrono, il passaggio sembra imminente ma la convocazione e l’attivazione della procedura secondo l’art.47 della legge 428 non è stata ancora attivata. E questo secondo i sindacati pare alquanto strano.

Per il gruppo Cr, di Claudio Ribeca, la società che dovrebbe aprire sotto le insegne Conad, l’operazione è in corso ma non c’è ancora nulla di definito.