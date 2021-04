Nuove tecnologie per il poliambulatorio di Capena

Sono in arrivo nuove tecnologie per il carcere, l’Hospice Carlo Chenis, la Casa della Salute di Ladispoli, i poliambulatori di Anguillara, Civitavecchia, Santa Marinella, Capena oltre alla Piastra ambulatoriale del San Paolo. Asl Roma 4, utilizza uno stanziamento di 3.002.198,03. Sono dei fondi “POR FESR LAZIO 2014-2020 asse 1 ricerca e innovazione, utilizzazione” stanziati per l’acquisizione di tecnologie e sistemi di potenziamento e l’implementazione dell’integrazione ospedale/territorio della Regione Lazio. Con recente delibera, è stato affidata tramite procedura sul mercato elettronico, la fornitura per 41082,00 euro, di basse e medie tecnologie elettromedicali. Si tratta nello specifico di Pulsossimetri, Polisonnigrafi, Ecg palmari, Biotesimetri, Minidoppler e Monitor multiparametrici.