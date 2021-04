VOLLEY – Il Mentana sa anche perdere: al tie-break l’incontro va al Giro Volley 

Le ragazze di mister Morini partono comunque molto bene: nel primo set il match è equilibrato e si lotta punto a punto ma nel finale le neroverdi allungano e si portano a casa il primo incrocio. Al rientro in campo non c’è storia: il Mentana domina dall’inizio alla fine lasciando le briciole alle avversarie, finisce 13-25. Sembra il preludio per la vittoria della compagine ospite, ma il Giro Volley reagisce e rimonta clamorosamente, fino ad aggiudicarsi l’incontro. Il terzo set infatti è un preludio delle ragazze di mister Santini che si aggiudicano l’incrocio per 25-19. Nel quarto set, il Mentana ce la mette tutta per aggiudicarsi l’incontro ma il Giro Volley ha preso fiducia e crede nell’impresa. Ne esce fuori un set spettacolare che alla fine si aggiudica la squadra capitolina per 25-23. Al tie-break la fatica si fa sentire per il Mentana, che non riesce a contrastare l’onda di entusiasmo che ormai cavalca il Giro Volley. Festa rimandata quindi per il Mentana, che adesso si giocherà tutto nell’ultima giornata quando nella palestra “Don Vincenzo D’Emidio” si presenterà la Polisportiva Talete.