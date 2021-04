Covid, la risposta che arriva da Pavia

La ricerca è stata pubblicata su Nature. A portarla a termine ed ora approfondirla è il San Matteo da Padova Si tratta dell’elaborazione di un anticorpo monoclonale derivato da molti casi di pazienti guariti. Ebbene, potrebbe non solo stroncare la malattia acclarata da pochi giorni, bensì anche le sue varianti che tanto sono oggetto di studio da parte della virologia. Infatti questo anticorpo monoclonale riconosce due diversi antigeni del virus. Si è arrivati a questo risultato grazie all’unione di due anticorpi naturali in una singola molecola artificiale. Le prime rilevazioni danno la remissione della malattia anche alle varianti di Sars-CoV.2. Ma la sperimentazione, al momento, è specificamente dedicata al mondo animale. Se passasse alla fase successiva e fosse promossa a sistema di cura potrebbe essere la chiave di volta per il futuro. Le prospettive sono anche che il suo utilizzo sia indirizzato alla prevenzione, oltre che alla cura. La capacità di riconoscere varianti resistenti lo candida alla sperimentazione clinica.

Fonte: Nature

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03461-y