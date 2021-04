Quando gli agenti sono giunti sul posto stentavano a credere ai loro occhi: cento, duecento, trecento pneumatici usati scaricati in strada, insomma una montagna. E’ l’ennesimo scempio ambientale registrato a Guidonia Montecelio. Stavolta teatro del fatto è via di Tor Mastorta, la strada che collega via di Casal Bianco a via della Selciatella, una zona di campagna isolata, ideale per lo “zozzone” di turno.

Sul caso indagano i vigili urbani dei Reparti di Polizia giudiziaria e del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale diretti dal maggiore Salvatore Ungaro e coordinati dal Comandante del Corpo Paolo Rossi. Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, lo scarico di copertoni è avvenuto oggi pomeriggio verso le ore 13 sotto al ponte della Bretella Autostradale Fiano Romano-San Cesareo.

I copertoni viaggiavano a bordo di un bilico che avrebbe effettuato una manovra in retromarcia per scaricare al riparo di occhi indiscreti di eventuali passanti. Stando ad indiscrezioni non ancora confermate, la zona sarebbe protetta da fototrappole e telecamere funzionanti, per cui lo “zozzone” potrebbe avere le ore contate. La caccia è aperta.

IL PRECEDENTE IL 25 MARZO SCORSO

Gli agenti diretti dal maggiore Ungaro e coordinati dal comandante Rossi stanno chiudendo un’altra indagine identica a quella di oggi finalizzata a identificare il camion e l’autista che lo scorso mercoledì 25 marzo in via dell’Inviolata ha abbandonato un carico di calcinacci in mezzo alla strada e si è dileguato.

Il cerchio si stringe attorno a chi inquina risparmiando sui costi di smaltimento.