Natale di Roma, la Capitale festeggia 2774 anni

Oggi, la Città Eterna festeggi il 2774esimo anniversario dalla sua fondazione. La commemorazione ha origini davvero lontanissime, dato che la leggenda vuole che il 21 aprile del 753 a.C. Romolo fonda Roma e diventa il primo re. Una data che lo storico Titolo Livio prende come riferimento per la cronologia romana nella sua opera ‘Ab urbe condita’ che significa appunto “da quando la città è stata fondata”. E’ stato l’imperatore Claudio per primo a festeggiare il 21 aprile come Natale di Roma, data che solo nel 1870 a seguito della Breccia di Porta Pia è stata riconosciuta a livello nazionale. Nel giorno in cui Roma festeggia il suo compleanno, i raggi di luce penetrano nel Pantheon e, alle 12 precise, illuminano perfettamente la porta di bronzo d’ingresso. L’effetto di luce che, ancora oggi, affascina aggiunge un tocco regale al Natale di Roma. I Pantheon è un edificio della Roma antica situato nel rione Pigna nel centro storico, costruito come tempio dedicato a tutte le divinità passate, presenti e future. E’ stato fondato nel 27 a.C. dall’arpinate Marco Vipsanio Agrippa, genero di Augusto