San Polo dei Cavalieri aderisce al rilancio delle destinazioni turistiche

San Polo dei Cavalieri ha aderito all’accordo di intenti per la costituzione della Associazione Territoriale D.M.O. VALLE DELL’ANIENE, insieme al Comune di Tivoli (Capofila) e ad altri enti pubblici e soggetti privati. Lo scopo è quello di elaborare una proposta progettuale pluralistica e coinvolgente per la partecipazione al programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche, che prevede la concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID 19 a favore di Associazioni o Fondazioni che si occupano di promozione territoriale locale. Abbiamo così dato inizio ad un nuovo e utile percorso.