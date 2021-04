A Fiano Romano il georadar 3D di Codevintec Italiana 

La sicurezza degli automobilisti è come sempre un fondamentale aspetto perciò a Fiano Romano, il Laboratorio Centrale di Autostrade per l’Italia, ha realizzato un’indagine estensiva sull’Autostrada del Sole per comparare dato conseguiti con un 3 D- Radar, con alcune informazioni già in possesso. Il target era valutare la capacità del sistema di mappare la pavimentazione stradale, di determinare con precisione gli spessori e gli ammaloramenti. Il primo giorno sono stati riscontarti alcuni brevi tracciati nei dintorni della sede del Laboratorio, per installare e provare il sistema, verificarne la compattezza e la facilità d’uso. Il giorno successivo è stato effettuato un rilievo nel tratto di 21 km della A1 tra il km 534+000. e il km 555+000, in direzione Sud verso Guidonia Montecelio. Tutte le misure georadar sono state georeferenziate attraverso un SBG-Systems Ekinox2-D: un sistema di posizionamento satellitare integrato con piattaforma inerziale Tactical Grade a tecnologia MEMS, in grado di fornire precisi dati di posizione anche in parziale o totale assenza di segnale GPS (gallerie). I test svolti, hanno offerto un risultato positivo.