Avevano chiesto di visionare le graduatorie della “Concorsopoli”, ma si sono visti chiudere le porte del Comune in faccia. Per questo oggi pomeriggio, giovedì 22 aprile, i consiglieri di minoranza di Guidonia Montecelio si sono presentati dai carabinieri per presentare una denuncia nei confronti dell’amministrazione pentastellata.

La decisione fa seguito a quanto avvenuto stamane al capogruppo della Lega Arianna Cacioni che racconta di essersi presentata negli uffici per vedere esaudita la richiesta presentata lo scorso 11 aprile.

“Da allora, a fronte di reiterate richieste, non ho ricevuto risposta”, spiega la leghista Cacioni che si è recata in caserma insieme ad Anna Checchi della Lista “Attiva Guidonia”, Mauro De Santis del “Polo Civico”, Paola De Dominicis del “Partito Democratico”, Claudio Zarro del “Gruppo Misto” e Giovanna Ammaturo di “Fratelli d’Italia” – Per questo oggi ci siamo presentati per visionare gli atti come nel nostro diritto ma ci hanno mandato via dicendo che ora non possono darceli perché stanno lavorando ad altro”.

“Vogliamo vederci chiaro nello scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi dai Comuni di Rignano Flaminio e di Allumiere, quest’ultimo finito nel mirino della Procura di Civitavecchia – aggiungono i consiglieri – Vogliamo visionare gli interpelli e le risposte tra le amministrazioni. Anche oggi in Consiglio comunale il sindaco Barbet ha annunciato la volontà di mettersi a disposizione della magistratura, non capiamo perché a noi ci vengano negati gli atti”.