Devono aver scambiato le campagne di Guidonia Montecelio per la pattumiera del Lazio, considerato che uno arrivava dalla provincia a Sud di Roma e l’altro dall’area a Nord della Capitale. Si tratta di due italiani 50enni dipendenti di due imprese specializzate nello smaltimento di rifiuti, eppure disposti ad invadere le strade di copertoni e calcinacci pur di risparmiare sui costi di smaltimento. Ma stavolta gli è andata male.

Oggi, giovedì 22 aprile, gli agenti della Polizia municipale sono risaliti al tir che ieri pomeriggio ha scaricato 300 pneumatici usati in via di Tor Mastorta, la strada che collega via di Casal Bianco a via della Selciatella, una zona di campagna isolata, ideale per lo “zozzone” di turno. Il mezzo non è sfuggito alle fototrappole, per cui stamane i vigili urbani dei Reparti di Polizia giudiziaria e del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale diretti dal maggiore Salvatore Ungaro e coordinati dal Comandante del Corpo Paolo Rossi si sono presentati con le prove schiaccianti negli uffici dell’azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti speciali con sede in un Comune della provincia a Sud di Roma.

Per l’uomo alla guida è scattata la denuncia per abbandono illecito di rifiuti speciali pericolosi e mancato conferimento in discarica. Il tir è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre l’area sottostante al ponte della Bretella Autostradale Fiano Romano-San Cesareo in cui sono stati scaricati i copertoni è stata sequestrata: la bonifica, il ripristino dello stato dei luoghi e il conferimento in discarica sarà a carico dell’azienda.

Gli agenti diretti dal maggiore Ungaro e coordinati dal comandante Rossi hanno chiuso anche l’indagine sullo scarico di calcinacci in via dell’Inviolata avvenuto lo scorso mercoledì 25 marzo. Sempre attraverso le immagini registrate dalle fototrappole e dalle telecamere della zona i vigili sono risaliti al proprietario del camion, una ditta specializzata in smaltimento con sede in un Comune della provincia a Nord di Roma. Nei confronti dell’autista, un italiano 50enne, è scattata la denuncia per abbandono illecito di rifiuti speciali pericolosi e mancato conferimento in discarica.

In questo caso l’azienda ha già provveduto alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi.