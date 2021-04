Guidonia – Bandi di concorso per 10 nuove categorie professionali

Al via i bandi di concorso per l’assunzione di 10 categorie professionali nel Comune di Guidonia Montecelio. Si tratta per la precisione di 4 istruttori tecnici categoria C1, 4 Istruttori Direttivi Amministrativi categoria D e 2 Istruttori Direttivi Tecnici categoria D.

“Come più volte dichiarato l’Amministrazione Comunale è passata ai fatti ed ha avviato i primi concorsi pubblici- commentano il Sindaco Michel Barbet e l’Assessore al Personale Andrea Saladino- un primo passo importantissimo per rafforzare gli uffici di nuove risorse nell’ottica di offrire un servizio maggiormente qualitativo ed efficiente per la cittadinanza”.

Le domande di partecipazione possono essere inviate per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.guidonia.org o manualmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Guidonia Montecelio entro il 16 maggio.

Per maggiori informazioni i bandi di concorso sono consultabili sull’albo pretorio online del Comune di Guidonia Montecelio al seguente link:

https://tinyurl.com/7xr2dzn9