GUIDONIA – Serie tv Romulus, aperto il casting per le comparse

Le produzioni Sky, Cattleya e Groenlandia stanno preparando la seconda stagione della serie televisiva “ROMULUS”. La serie sarà ambientata nell’VIII secolo (700 a.c.) Le riprese avranno inizio nel mese di Maggio 2021 e termineranno nel mese di Novembre 2021. Si svolgeranno all’interno della Regione Lazio, principalmente nella zona di Roma e Guidonia.

Le figure maggiormente ricercate sono:

– UOMINI e DONNE dai 18 agli 80 anni di CORPORATURA MOLTO ASCIUTTA ed ESILE, SENZA TATUAGGI, PIERCING, RICOSTRUZIONE UNGHIE, SOPRACCIGLIA MARCATAMENTE RITOCCATE, MECHES. Sia per gli uomini che per le donne sono ESCLUSE persone con TAGLI di capelli MODERNI e COLORAZIONI non adeguati allo stile dell’epoca. – UOMINI e DONNE in grado di praticare ANTICHI MESTIERI (FABBRI, ARTIGIANI DELLA TERRACOTTA, ARMAIOLI, ARTIGIANATO DEL VIMINI, MUSICISTI DI MUSICA ANTICA…) – UOMINI esperti di RICOSTRUZIONI STORICHE DELL’ARTE DELLA GUERRA e DELLA LOTTA – UOMINI esperti di LOTTA e di GUERRA a CORPO LIBERO di qualsiasi epoca – UOMINI ARCIERI di età compresa tra i 18 e i 55 anni

Per inviare la propria candidatura sarà necessario allegare: – CONTATTO TELEFONICO – 2 FOTO AGGIORNATE AD OGGI, PRIMO PIANO e FIGURA INTERA in COSTUME da BAGNO, BOXER per gli UOMINI e COSTUME a 2 PEZZI per le DONNE (NO INTIMO!) – 2 FOTO VESTITI, PRIMO PIANO e FIGURA INTERA

Come accaduto nel casting ufficiale della prima stagione, è necessario, infatti, vedere le fisicità e gli eventuali tatuaggi.

Nell’oggetto della mail andrà indicato: COGNOME NOME – CATEGORIA per la quale ci si candida e COMUNE di DOMICILIO ESEMPIO: ROSSI MARIO – ARCIERE – ROMA

Per facilitare l’archiviazione delle vostre foto e per essere utilizzate anche in futuro su altri progetti curati da LM Casting, chiediamo gentilmente a chi ancora NON fosse iscritto al nostro database di effettuarla al seguente link:

La candidatura andrà inviata SOLO ed ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo MAIL:

romulus2extras@gmail.com

NOTA BENE: Non verranno accettate e saranno rimosse tutte le candidature che arriveranno come COMMENTO al POST, in POSTA PRIVATA di MESSENGER e sui vari cellulari dei Coordinatori e dei loro assistenti tramite WHATSAPP.

