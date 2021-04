GUIDONIA – Sicurezza stradale, il Comune affitta l’autovelox a 10 mila euro

L’Amministrazione pentastellata del Sindaco Barbet ha deciso di attivarsi per diminuire l’indice di incidenti ed aumentare la sicurezza della viabilità sul territorio Comunale, e per assolvere tale scopo servirebbe un nuovo autovelox.

Il rilevatore chiamato “Scout Speed”, è stato preso in affitto alla cifra di 10mila 248 euro presso l’azienda barese “Sempass s.r.l.”, costi che coprono sia il noleggio del dispositivo di rilevamento della velocità, sia il servizio di elaborazione dei dati relativi alle sanzioni amministrative prodotte con lo strumento noleggiato.

Un rilevatore di velocità di ultima generazione, che una volta installato sulle auto della Polizia Locale, sarà in grado di fornire la velocità delle auto sulla carreggiata in ambo i sensi di marcia, oltre a permettere l’accesso nelle corsie preferenziali, per il controllo dei divieti di sosta e per verificare la regolarità dei documenti del proprietario, dal costo non indifferente di 47mila euro.

Strumento che sarà fornito al locale comando della Polizia Locale per “perseguire gli obiettivi di controllo delle violazioni del codice stradale, volti ad intensificare il controllo e la repressione dei comportamenti non conformi”. (Em.Lan.)