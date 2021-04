A24: chiusure notturne della tratta Vicovaro/Mandela – Carsoli

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti verifiche tecniche, dalle ore 22:00 dei giorni 26 e 27 aprile alle ore 06:00 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura della tratta autostradale tra lo Svincolo di Vicovaro/Mandela e lo Svincolo di Carsoli in entrambe le direzioni di marcia.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da A25/L’Aquila/Teramo sarà disposta un’uscita obbligatoria allo Svincolo di Carsoli, mentre sarà disposta un’uscita obbligatoria allo Svincolo di Mandela per i veicoli provenienti da Roma, che potranno percorrere la SS5 Tiburtina/Valeria come itinerario alternativo.

Per aggiornamenti in tempo reale sulle chiusure e sulle condizioni di traffico e di viabilità si raccomanda di visitare il sito www.stradadeiparchi.it, di seguirci sul profilo Twitter @viabilitasdp o su Facebook, prima di mettersi in viaggio. Si raccomanda inoltre di consultare il Televideo Rai e Mediavideo, di ascoltare i notiziari CCISS e Isoradio, o chiamare il numero telefonico 840.042121

.