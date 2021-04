Guidonia Montecelio, Barbet: “nessun accesso agli atti negato all’opposizione”

“Ho appreso da alcuni organi di stampa che ieri sarebbe stato negato l’accesso agli atti ad alcuni consiglieri di opposizione in merito alla vicenda legata alle recenti assunzioni presso il nostro Comune. Nulla di più falso, gli atti sono in preparazione nei termini previsti dal regolamento che i consiglieri comunali dovrebbero conoscere bene”- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

“L’istanza dei consiglieri è pervenuta lo scorso 11 aprile, quindi, ci sono 30 giorni di tempo per trasmettere la documentazione richiesta, peraltro molto ampia, a cui gli uffici stanno già lavorando- prosegue il Primo Cittadino- non serviva di certo l’atteggiamento pretestuoso ed intimidatorio avvenuto ieri ai danni dei dipendenti comunali, che di fatto ha solo turbato il clima all’interno del personale con il rischio di generare un’interruzione di pubblico servizio”.

“Ho già provveduto, inoltre, ad inviare alla Procura di Civitavecchia una relazione dettagliata con tutti gli atti inerenti. Mentre la nostra Amministrazione agisce nella piena trasparenza e nel rispetto delle regole- conclude Barbet- c’è chi non rispetta neanche le basi della convivenza civile e della buona educazione”.