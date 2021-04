Intorno alle 4 del pomeriggio è stata investita una bambina a Casali di Mentana di fronte al Bar Mario. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti in direzione Monterotondo e Tor Lupara. sul posto per i rilievi del caso e per agevolare i soccorsi, gli agenti della Polizia Locale diretti dal comandante Tonino Tabanella. Stando a una prima ricostruzione la ragazzina ha sbattuto la testa, ma non sarebbe grave. È stata comunque portata via in ambulanza.