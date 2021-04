Alboreto, 20 anni fa l’ultimo giro  

Per tutti gli appassionati di Motorsport gli ultimi giorni di aprile sono sempre molto tristi da quando l’ex ferrarista Michele Alboreto è stato vittima di un terribile incidente al Lausitzring, mentre effettuava i collaudi delle nuove Audi R8 Sport in preparazione della 24 Ore di Le Mans del 2001. Il 24 aprile il campione milanese parte per la Germania e non farà più ritorno. Alboreto, il giorno successivo, si trova alla guida lungo un rettilineo, quando la sua auto esce di pista, colpisce una recinzione sulla destra e si capovolge dopo un volo di un centinaio di metri. L’incidente è causato dalla foratura dello pneumatico posteriore sinistro, con perdita graduale di pressione fino al cedimento. Nessuno può mai dimenticare il suo magico 1985 quando con la Ferrari sfida alla pari il leggendario Alain Prost sulla McLaren- Tag Porsche e solo l’esplosione delle turbine in diversi appuntamenti priva Michele Alboreto di un meritatissimo titolo mondiale in Formula Uno. La sua popolarità in quel periodo è talmente grande da “comparire” su Topolino sotto il nome di Alberetto e recentemente, nel 2019, il rapper Gionni Gioielli pubblica l’album “Michele Alboreto”.