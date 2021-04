FINE DELLA CLAUSURA (SI SPERA)

Questo sarà l’ultimo week end chiusi in casa. Forse. Dopo più di un mese barricati in zona rossa o arancione, gran parte dell’Italia da lunedì torna gialla. Ma salta lo shopping nei week end.

“Italia quasi tutta gialla ma è scontro su pass e centri commerciali”. Titola La Repubblica che segnala da lunedì il rientro in classe degli studenti. Ma c’è una nuova grana: il Garante avverte: “I certificati verdi ledono la privacy, vanno cambiati”.

Da lunedì la maggior parte delle Regioni torna in giallo. Cinque le eccezioni in arancione mentre la Sardegna resta l’unica col bollino rosso Il decreto riaperture, stabilisce il calendario della ripresa di molte attività. Scompare però dai suoi articoli la norma sui centri commerciali, che resteranno dunque chiusi nel fine settimana anche nelle zone gialle. La sua cancellazione ha scatenato le proteste degli addetti al settore. C’è da dire che la confusione sotto il cielo delle riaperture è massima, ogni giorno riserva sorprese e suscita polemiche. Una notizia smentisce l’altra e il tira e molla sulla scuola non fa eccezione: didattica in presenza prima annunciata al 100 per cento nelle zone gialle e arancioni, scesa al 60 per cento nell’intesa con le Regioni quindi riportata al settanta. E ieri, con una circolare, il ministero dell’Istruzione ha stabilito che i maturandi devono comunque tornare tutti in classe.

Sul coprifuoco alle 22 è sempre scontro politico. “Salvini, titola il Corriere della Sera, non giochi a poker”.

A mio parere è meglio avere qualche povero in più ma vivo che qualcuno più ricco e moribondo.