GUIDONIA – Bimbo di 2 anni azzannato al volto dal cane dello zio

Ha riportato ferite e contusione al volto, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Dramma ieri pomeriggio, venerdì 23 aprile, in un appartamento di via Pantano a Guidonia, dove un bambino di due anni è stato assalito dal cane dello zio. Sul caso indagano i carabinieri della locale Tenenza che hanno informato l’autorità giudiziaria e sanitaria.

Secondo una prima ricostruzione, il fatto è avvenuto in casa dello zio, dove il bimbo è stato morso al volto dal pastore tedesco. Immediatamente è intervenuta un’eliambulanza che ha trasportato il piccolo all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Dai primi controlli è emerso che il pastore tedesco ha 7 anni ed è regolarmente vaccinato.