GUIDONIA – Corso di Formazione micologica

Come riconoscere quelli commestibili da quelli pericolosi. Come distinguere le diverse qualità. Come e quando raccoglierli. E’ l’obiettivo della Terza edizione ON LINE del Corso di Formazione necessario per la raccolta funghi organizzato da “La Forcella Onlus” di Guidonia. L’iniziativa è nata per continuare l’opera di formazione e prevenzione anche in questo periodo di distanziamento sociale forzato.

Basta un dispositivo connesso ad internet e su piattaforma Zoom si potrà godere di 15 ore di lezione live con i micologi nelle giornate del 3, 5, 7, 10, 12 e 13 maggio dalle 17 alle 19,30. L’attestato conseguito abilita direttamente alla raccolta funghi epigei nel Lazio.

Per la partecipazione al corso contattare l’Associazione al 339 6813021, info@laforcella.org