Obiettivo vaccini

Vaccini, nuovo obiettivo per la prossima settimana.

Ci stiamo avvicinando alle 350mila somministrazioni al giorno ma si punta ormai al mezzo milione nella prima metà di maggio.

In queste ore sarà assegnato il nuovo target, attorno alle 345mila quotidiane in tutta Italia. Nelle ultime 24 ore sono state superate le 380mila inoculazioni. Un italiano su cinque ha ricevuto almeno la prima dose mentre entro la fine del mese si spera che uno su dieci abbia fatto anche il richiamo.

Intanto scendono i contagi con 315.700 tamponi (49 mila meno di giovedì): sono 14.761 i nuovi casi contro i 16.050 del giorno prima e il tasso di positività sale di poco, attestandosi al 4,7%. Ma c’è una buona notizia: questa percentuale si mantiene sotto il 5% per il quarto giorno di fila e non era mai successo da quando il 15 gennaio sono stati introdotti i test rapidi nel calcolo di questo indice.

Continua a migliorare la situazione negli ospedali: con un calo di 42 posti letto occupati in rianimazione (153 i nuovi ingressi) i malati in terapia intensiva scendono sotto la soglia di 3 mila, come il 13 marzo. In calo anche i posti letto ordinari che diminuiscono di 654 unità, per un totale di 21.440 ricoverati. Rimane tristemente alto il bilancio delle vittime: 342 contro i 360 del bollettino di giovedì.