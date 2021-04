L’autore è riuscito a infilarsi prima tra la serranda e la vetrata in uno spazio di nemmeno 30 centimetri. Poi a sgusciare all’interno del negozio passando attraverso la finestra basculante. Ormai pare assodato: c’è la mano di un bambino nei furti notturni ai danni degli esercizi commerciali messi a segno negli ultimi giorni tra Villalba di Guidonia e Tivoli Terme.

L’ultimo in ordine di tempo è stato scoperto stamane, sabato 24 aprile, dai fratelli Daniele e Silvia Pallotto, titolari de “La Casa dei Cuccioli”, la toletta per cani di via Nicodemi 18, a Bagni. Il bilancio è di circa 50 euro in monete razziati dal fondo cassa e di almeno 2.500 per riparare la saracinesca aperta come una scatoletta di tonno. Ad avvalorare che a introdursi nel locale sia stato un bambino è la dinamica del furto. I balordi hanno infatti forzato con un cric la serranda della vetrata laterale all’ingresso, quindi una persona di corporatura molto esile si è introdotta nello spazio presente, si è arrampicata fino al finestrino basculante e ha fatto razzia.

“Ci hanno rubato le mance – commenta amareggiato Daniele Pallotto, dal 2001 titolare della toletta insieme alla sorella Silvia – Ci sono le telecamere, le visionerò per vedere gli autori e verificare se c’è anche un bambino come penso. Già nel 2020, durante il primo Lockdown, avevamo subito un furto con le stesse modalità, ma in quel caso non portarono via niente. Un terzo furto lo subimmo parecchi anni fa, sfondarono sia la saracinesca che la porta d’ingresso e fummo costretti a sostituirle. Ora dovremo fare altrettanto con la serranda forzata stanotte”.

MERCOLEDI’ NOTTE ERA TOCCATO AL CASALINGHI DI VILLALBA

Il furto messo a segno ai danni dell’attività di via Nicodemi ricorda per modus operandi quello subìto poco dopo la mezzanotte di mercoledì 21 aprile da “Alesi”, il negozio di Articoli da Regalo e per la Casa, Giocattoli, Cristalli, Valigie, Piccoli Elettrodomestici al civico 22 di Corso Italia, a Villalba di Guidonia. In quel caso i malviventi erano riusciti a piegare la saracinesca nella parte centrale creando un varco di nemmeno mezzo metro, tanto quanto basta ad un bambino o ad un adulto di statura piccola per intrufolarsi nel negozio di Enrico Alesi e fare manbassa di 30 euro di monete dal fondo cassa. Quale sarà la prossima attività commerciale attaccata dal baby ladro?