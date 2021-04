Tivoli – La Guardia di Finanza dona capi sequestrati

Oltre 140.000 capi di abbigliamento sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma sono stati donati alla Caritas Diocesana di Tivoli e ad altre organizzazioni benefiche.

Si tratta di maglioni, pantaloni, t-shirt e indumenti intimi recanti mendaci indicazioni “Made in Italy” sottoposti a sequestro dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Tivoli nel corso di recenti operazioni contro l’abusivismo commerciale e le frodi in commercio, di cui le Autorità Giudiziarie di Roma e Tivoli hanno disposto la devoluzione in beneficenza.

In tal modo saranno destinati alle persone bisognose – che hanno visto diminuire la loro capacità di spesa anche a causa della pandemia – articoli di vestiario che, altrimenti, sarebbero andati distrutti.