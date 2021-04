Aritmie ventricolari una soluzione più rapida ed efficace per il trattamento

Una nuova tecnica chirurgica del Fatebenefratelli-Isola Tiberina con il Policlinico Umberto I per una soluzione più rapida ed efficace nel trattamento delle aritmie ventricolari

Aritmie ventricolari: le più pericolose e temute. Gli interventi chirurgici ablativi non sono sempre risolutivi e l’insorgenza ripetuta di episodi aritmici aumenta il rischio di mortalità.

Oggi è possibile agire efficacemente per via chirurgica su questa complessa problematica del cuore con una piccola incisione ed una esecuzione rapida, grazie ad una tecnica alternativa portata avanti dal Servizio di Aritmologia del Fatebenefratelli -Isola Tiberina in collaborazione con le UOC di Chirurgia Toracica e di Anestesia (Centro Trapianti) del Policlinico Umberto I.

Il gruppo ha da poco pubblicato i risultati di uno studio pilota relativo a questa nuova tecnica sulla rivista internazionale “Journals of the American College of Cardiology: Clinical Electrophysiology (JACC EP)” e presenterà a breve i dati aggiornati ai congressi EHRA (European Heart Rhythm Association) e HRS (Heart Rhythm Society) a Boston (USA) nel luglio prossimo. I dati fin qui raccolti con una media di più di un anno di osservazione hanno mostrato una drastica riduzione delle aritmie.

L’obiettivo è quello di continuare a raccogliere dati per standardizzare la metodica a livello italiano ed europeo: a breve partirà uno studio multicentrico di cui il Fatebenefratelli-Isola Tiberina sarà promotore.

“Si tratta di un intervento di denervazione cardiaca (simpaticotomia modificata) – spiega il capofila dello studio, Filippo Maria Cauti, Aritmologo al Fatebenefratelli; la tecnica chirurgica ed anestesiologica è stata messa a punto presso la UOC di Chirurgia Toracica del Policlinico Umberto I dal Prof. Marco Anile, dalla Dr.ssa Katia Bruno e dal Prof. Federico Venuta -. “L’approccio mini-invasivo – continua Cauti – non va a toccare direttamente il cuore, ma, attraverso una piccola incisione sotto l’ascella, tramite una telecamera ed un piccolo strumento chirurgico (uncino a radiofrequenza), agisce sul sistema nervoso simpatico denervando e quindi “silenziando” le afferenze nervose responsabili dell’innesco delle aritmie cardiache. La tecnica chirurgica (simpaticotomia selettiva T2-T5), completamente rivisitata nella metodologia dai chirurghi, consente di eseguire una ‘denervazione’ cardiaca rapida e selettiva, con un ridotto rischio operatorio ed un recupero rapido da parte del paziente”.

“Da tempo il servizio di Aritmologia del Fatebenefratelli-Isola Tiberina esegue trattamenti di ablazione in pazienti con aritmia ventricolare, partecipando al più importante registro italiano: non sono molti i centri aritmologici ad effettuare le ablazioni in questi delicati pazienti” – commenta Stefano Bianchi, Direttore UOC di Cardiologia del Fatebenefratelli. “La tecnica fin qui in uso però, malgrado l’altissima tecnologia presente (elettrocateteri dedicati ‘navigano’ all’interno del cuore con dei sistemi 3D) non sempre permette di risolvere la complessa problematica aritmica. La nuova tecnica allo studio è attualmente destinata ai pazienti affetti da tachicardia ventricolare non responsivi ad un primo approccio ablativo, ma trattandosi di uno studio in continua evoluzione, potrà essere esteso, in futuro, ad altre tipologie di aritmie“.

“I benefici ed i vantaggi dell’intervento sono molteplici dato che il cuore non viene toccato direttamente. Considerando la fragilità dei pazienti in questione – continua Pietro Rossi, responsabile UOS Aritmologia del Fatebenefratelli -, la possibilità di agire sul sistema nervoso, invece che direttamente sul cuore, rende l’intervento più agile. L’altro indiscutibile vantaggio è l’accesso chirurgico mini-invasivo (si utilizza un singolo accesso millimetrico sottoascellare per l’introduzione dello strumento chirurgico e della telecamera) rendendo l’atto operatorio meno invasivo. Il tutto a favore di una rapida ripresa“.

LA SCHEDA