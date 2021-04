Monterotondo – Tre viti nei pasti della scuola Pietro Nenni

Tra giovedì 22 aprile ed oggi sono state rinvenute tre viti nei pasti sigillati del pranzo consegnato alla scuola Pietro Nenni, succursale dell’Istituto Comprensivo Bruno Buozzi di Monterotondo.

Il Sindaco Riccardo Varone ha affermato che venerdì 23 la società concessionaria del servizio, alla quale erano stati richiesti urgenti chiarimenti a riguardo, ha comunicato al Comune:

– di aver immediatamente attivato procedure interne per accertare la rintracciabilità degli ingredienti utilizzati. In attesa delle risposte da parte delle industrie alimentari, la Cir Food, la società di Reggio Emilia incaricata della refezione delle scuole pubbliche eretine, si è precauzionalmente rivolta ad altri fornitori;

– di aver eseguito una analisi tecnica al fine di verificare sele viti potessero derivare da apparecchiature utilizzate per la preparazione dei piatti. “La verifica ha accertato e verificato”, si legge nel comunicato del Sindaco, “che le viti non provengono da attrezzature o arredi del centro cottura: le apparecchiature utilizzate per la preparazione dei pasti sono infatti un mixer industriale risultato perfettamente integro e un bollitore ad alta capacità composto da un’unica lastra di acciaio senza giunzioni”.