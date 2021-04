Fiano Romano – Fratelli d’Italia commissariato

Nella foto: Federico Palla

Il Deputato FdI Marco Silvestroni vuole rilancia Fratelli d’Italia a Fiano Romano e inizia inviando un comissario nel circolo locale: Federico Palla, consigliere comunale di Formello.

Silvestroni specifica come l’obiettivo da raggiungere sia quello della crescita e del radicamento sul territorio, per cercare le migliori condizioni per affrontare le elezioni amministrative autunnali. “Dopo gli ottimi risultati raggiunti da dirigente negli ultima anni, primo fra tutti quello dello scorso anno ad Anguillara Sabazia”, afferma Silvestroni, “la nomina di Palla è garanzia per rendere il partito protagonista anche a Fiano Romano”.