Guidonia – Concorsopoli: una mozione per sospendere le assunzioni

Il gruppo consiliare “AttivaGuidonia”, composto dalle consigliere comunali Anna Checchi e Lorena Roscetti, ha presentato una mozione affinché il Sindaco Barbet e la sua Giunta sospendano, in via cautelare, tutte le assunzioni stabilite dalla graduatoria del Comune di Allumiere, dalla quale l’amministrazione del Comune di Guidonia Montecelio ha attinto per disporre il reclutamento del nuovo personale. Da diverse settimane infatti, la stampa locale e nazionale evidenzia come il suddetto procedimento concorsuale presenterebbe delle anomalie. In particolare è stato segnalato che avrebbero superato la prova preselettiva un numero di candidati superiore a quello previsto dal bando.

Sebbene il Sindaco Barbet sostenga che il Comune di Guidonia Montecelio sia “parte lesa”, l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio ha già approvato un provvedimento per sospendere in via cautelare le 16 assunzioni del personale degli uffici regionali.

Nel prossimo consiglio comunale i consiglieri del M5S dovranno votare a favore o contro la mozione. Intanto l’opposizione è compatta su questo argomento, decisa ad andare fino in fondo per tutelare l’Ente e l’immagine della Città.