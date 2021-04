GUIDONIA – Trasportavano 500 colombi in un furgone: multati

Gli agenti della stazione dei Carabinieri Forestali di Guidonia domenica 25 aprile hanno sorpreso due Italiani intenti a trasportare 500 colombi vivi stipati all’interno di 20 gabbie senza nessuna autorizzazione per farlo.

I due fermati, entrambi residenti a Boville Enrica in provincia di Frosinone, viaggiavano su un Iveco 35 nel parcheggio pubblico adiacente la società “Bartolini s.p.a.” e sono stati multati dai militari per la somma di 2000 euro per non essere in possesso di nessuna autorizzazione al trasporto di animali vivi e per altri 430 euro per non aver compilato il modulo necessario per la movimentazione di volatili.