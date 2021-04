Poker clandestino in un locale di Guidonia Montecelio: sanzionate 29 persone

Nel weekend appena trascorso i Carabinieri di Guidonia Montecelio hanno fatto un blitz in un ristorante della città. La sala era stata affittata da un agente di polizia, in quel momento libero dal servizio, per organizzare una partita di poker in completa violazione delle restrizioni sanitarie.

I militari della Compagnia di Tivoli, allertati dai vicini, hanno sorpreso 29 persone intente a giocare a Texas hold’em, il gioco del poker a carte scoperte conosciuto in Italia con il nome di “Teresina” o “Telesina“. I giocatori sono stati poi identificati e sanzionati con una multa di 400 euro, come previsto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di inottemperanza al coprifuoco e al distanziamento sociale.

L’Autorità Giudiziaria ha deciso di non procedere sull’accusa di gioco d’azzardo, come previsto dall’art. 718 del Codice Penale, essendo presenti sul tavolo da gioco solo le fiches senza tracce di soldi.