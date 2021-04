Roma – Pescara. Il Sindaco di Vicovaro: “un “treno” come questo passa una volta sola”

Il Sindaco di Vicovaro: firmato l’impegno a sostenere la nuova trasversalità est-ovest

Mentre Governo e Parlamento proprio in questi giorni si occupano del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR), Sindaci ed amministratori di Lazio e Abruzzo tornano a sostenere con forza il potenziamento e la velocizzazione della linea ferroviaria Roma – Pescara.

Grazie alle ingenti risorse del “Next Generation EU” promosso dalla Commissione Europea, si sta lavorando ad un intervento di alcuni miliardi di euro per accorciare le distanze che attualmente separano il Tirreno dall’Adriatico, ridurre i tempi di percorrenza per merci e persone da Roma a Pescara e realizzare importanti strutture di interscambio finalmente in grado di risollevare le sorti delle aree interne; ad esempio la Valle dell’Aniene e l’area del Turano nel caso del territorio laziale.

Nessuna illusione o facile entusiasmo: siamo solo all’inizio di un percorso assai lungo, articolato e ricco di incognite.

Nei prossimi mesi spetta ai Sindaci e agli amministratori locali di Lazio e Abruzzo il compito di monitorare l’evoluzione del progetto, sondare l’atteggiamento delle istituzioni europee, nazionali e regionali, e fare in modo che venga centrato lo storico obiettivo di un nuovo corridoio intermodale capace di contrastare la tendenza allo spopolamento dei piccoli comuni e favorire lo sviluppo di territori fino ad oggi periferici geograficamente e marginali politicamente ed economicamente.

Pur non essendo destinata ad inaugurare l’opera e a tagliare il nastro, l’Amministrazione Comunale di Vicovaro ci sarà e si farà sentire; consapevole che un “treno” come questo passa una volta sola e poi mai più