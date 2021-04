Adriano Laurenzi è stato nominato coordinatore della Lega per il Comune di Monterotondo. La comunicazione è arrivata lo scorso 19 aprile con una lettera inviata dal coordinatore per la provincia di Roma – Nord Luca Quintavalle , in sostituzione del dottor Marco Rolloni , che è stato promosso ad altro incarico di responsabilità all’interno dell’organizzazione Provinciale della Lega.