Alla faccia del buongiorno!

Il coprifuoco fa il tagliando

Coprifuoco sì, coprifuoco no. Al momento è un nì ma è previsto un “tagliando” a metà maggio, tra il 10 ed il 14, valutando l’andamento dei contagi da coronavirus.

L’intesa tra gli alleati del Governo è stata raggiunta alla fine di una giornata di passione, fatta di colpi bassi fra alleati, scrive il Corriere della Sera, di trattative febbrili, di accuse reciproche tra i partiti di maggioranza che si sono divisi al momento del voto.

Ma cosa ne pensano effettivamente gli italiani del coprifuoco? Il 52% si è espresso contro lo stop alle 22 in zona gialla mentre i favorevoli costituiscono il 41%.

A questo punto il nostro Paese è in linea con Belgio e Olanda. La Francia ha adottato limiti più stretti: a casa a partire dalle 19. Liberi tutti in Gran Bretagna dove, con la campagna vaccinale a tappeto, non esistono più restrizioni.