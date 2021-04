Sono rimasti nel giardinetto della rotatoria per parecchio tempo, affatto indisturbati dalle persone e dalle macchine che passavano. Ieri pomeriggio due cinghiali sono stati avvistati in Largo Nostra Signora di Fatima, ossia la rotatoria che si trova all’inizio della frazione di Tor Lupara. La zona ne è piena, vista la vicina riserva della Marcigliana, ma raramente vengono avvistati nella centralissima via Nomentana in pieno giorno.