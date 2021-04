L’evento

FRAMMADAY 2021 oggi 28 aprile dalle ore 10 alle ore 12 è andata in onda la VIDEO-CONFERENZA con i video che gli alunni delle scuole di Monterotondo e Fonte Nuova hanno prodotto con la creatività e la passione che li contraddistingue, sul tema: della appartenenza, della solidarietà sulle parole di papa Francesco dall’enciclica “Fratelli tutti”.

“Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!”.