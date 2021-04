Gli ambulanti bloccano il Raccordo, traffico in tilt

Un gruppo di ambulanti ha bloccato il Grande Raccordo Anulare allestendo per protesta dei banchi di vendita all’altezza dell’uscita verso Ciampino. Forti ripercussioni sul traffico nel tratto Anagnina-Appia. “Oggi gli ambulanti di Roma protestano contro le decisioni della giunta Raggi che vuole applicare di fatto la Bolkestein disconoscendo il diritto al rinnovo alle concessioni e rendere di fatto precario il lavoro di 12mila persone”, spiega uno dei manifestanti. Un presidio di protesta e’ in corso anche a piazza della Repubblica. Oggi pomeriggio in Assemblea Capitolina si svolgera’ una seduta straordinaria dedicata proprio al tema del rinnovo delle concessioni.