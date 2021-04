Dramma ieri pomeriggio, martedì 27 aprile, in pieno Centro abitato a Setteville di Guidonia. Il bilancio di un incidente stradale è di due vetture coinvolte, 4 auto in sosta ammaccate e una donna ricoverata in ospedale.

Secondo un prima ricostruzione degli agenti del Servizio Infortunistica Stradale della Polizia municipale di Guidonia Montecelio, il fatto è avvenuto verso le 18,30 in via Carlo Todini, la strada centrale del quartiere. Stando ai primi rilievi, una Opel Corsa condotta da una donna di 48 anni e proveniente da via Alfieri si è immessa in via Todini per dirigersi verso piazza Trilussa. Una Mercedes Classe B condotta da un 32enne percorreva la strada centrale verso via Parini.

La dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti diretti dal Comandante Paolo Rossi, fatto sta che le due auto sono carambolate rispettivamente contro un furgone parcheggiato e contro altre tre auto in sosta. L’uomo sarebbe uscito quasi illeso dallo scontro, mentre per la donna è stato necessario il trasporto in eliambulanza al policlinico “Agostino Gemelli” di Roma.

Le sue condizioni sono considerate gravi.