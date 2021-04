Il Natale di Tivoli

E’ stato prorogato da venerdì 30 aprile a domenica 23 maggio il termine di scadenza dell’avviso pubblico per partecipare al programma delle iniziative per il “3236° Natale di Tivoli e primavera tiburtina 2021” realizzando progetti da divulgare attraverso i canali istituzionali online del Comune. Restano invariate le modalità di partecipazione al bando, consultabile nella sezione “albo pretorio” del sito istituzionale.

Il programma “Eventi e manifestazioni a tema per il 3236° Natale di Tivoli e primavera tiburtina 2021” – proposto dalla consigliera per le politiche di valorizzazione delle tradizioni e folklore, Irene Timperi, e patrocinato dal Comune – si svilupperà da martedì 6 aprile a domenica 13 giugno e per il secondo anno consecutivo si sposterà online a causa dell’emergenza sanitaria che vede ancora alto il rischio di contagio da Sars-cov-2. L’amministrazione comunale ha voluto a maggior ragione promuovere e incoraggiare le attività degli organismi associativi, di partecipazione popolare, di volontariato, ma anche di enti pubblici e privati che vorranno realizzare nel territorio comunale video su iniziative di musica, danza, poesia e letteratura, percorsi turistici e molto altro, tutto in formato digitale. A tale scopo è stato pubblicato sul sito un avviso per poter acquisire proposte e idee progettuali aventi come tema la celebrazione del Natale di Tivoli e la primavera tiburtina.

Per presentare le proposte c’è tempo sino al 23 maggio. I proponenti potranno beneficiare dell’uso gratuito degli spazi comunali con l’autorizzazione dell’ufficio competente (anfiteatro di Bleso, Rocca Pia, complesso monumentale dell’Annunziata, ex chiesa di San Michele Arcangelo) e del patrocinio gratuito. Verranno presi in considerazione i primi cinquanta progetti presentati. Per tutti gli altri dettagli sui parametri e i requisiti da rispettare per rientrare nel progetto si rimanda alla consultazione dell’avviso.