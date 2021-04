Piano di ripresa approvato con gaffe

Sì al piano di ripresa, tutto fila liscio se no fosse che…

Approvato ieri a larga maggioranza il Piano di ripresa di Draghi. Tutto è filato liscio, la replica alla Camera, l’intervento in Senato, poi l’approvazione nei due rami del Parlamento.

Resta fissata per il 30 aprile la data di presentazione in Europa per avere subito i soldi.

Piccolo ‘incidente’ al Senato per il premier. A inizio seduta, si è rivolto agli “onorevoli deputati” creando scompiglio. Draghi ha chiesto: “Cosa c’è? Devo togliere la mascherina…“, e l’ha sfilata. Ma qualcuno gli ha fatto notare l’errore. “Ah, è vero, siamo al Senato”, ha detto. Poi ha iniziato il discorso dal principio, ma ancora una volta si è rivolto agli “onorevoli deputati”. Ancora scuse, accompagnate da sorrisi e applausi.