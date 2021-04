Piano estate per gli studenti, parola d’ordine: socialità

Arriva il ‘Piano estate’ per gli studenti, vale 510 milioni

Si tratta di un programma che accompagnerà gli alunni, dai 3 anni alle superiori, anche nei mesi estivi per rafforzare gli apprendimenti e recuperare socialità.

Partecipare non sarà comunque obbligatorio. Il sito #lascuoladestate fornirà a studenti e genitori tutte le informazioni necessarie.

Intanto per le famiglie coinvolte nello smart working, è prevista una proroga del lavoro agile a fine settembre.

In tema di bambini, nel Piano di rinascita si pensa di portare la loro presenza negli asili pubblici almeno al 33%. Oggi il 50% dei nidi è affidato ai privati. Ma il progetto Draghi non ha nulla a che invidiare con il passato: in realtà già negli anni ’60 si pensava di raddoppiare il numero dei più piccoli da portare in classe.