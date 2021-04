Salaria, Trancassini FdI: “sulla messa in sicurezza basta perdite di tempo”

” Dopo aver ottenuto l’approvazione dell’emendamento che inseriva nel Bilancio dello Stato 2021 due milioni di euro per la messa in sicurezza dei chilometri 58 – 60 del tratto reatino della via Salaria, ho sollecitato il Ministro con un’interrogazione per mettere fine alle perdite di tempo. Considerato l’altissimo tasso di percorrenza che si registra nell’unica via di collegamento fra Rieti e Roma e tenuto conto dei numerosi e tragici incidenti che si sono verificati nella zona in oggetto, ho ritenuto doveroso oltre che necessario intervenire nuovamente per sollecitare i lavori di messa in sicurezza; così ho chiesto al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di conoscere i tempi di avvio dei lavori e di accelerare quanto più possibile gli interventi previsti. Una provincia, la nostra, che attende da troppi anni ormai una riqualificazione infrastrutturale che non può più essere rimandata”.