Addio a Collins astronauta “romano”

Addio a Michael Collins, astronauta “romano” della Luna

Morto a 90 anni Michael Collins, protagonista della storica missione Apollo 11 nel 1969.

Restò da solo ad orbitare intorno al nostro satellite mentre i colleghi Armstrong e Aldrin scendevano sul suolo lunare

Collins è un figlio di Roma e nella casa di via Tevere in cui è nato nel 1930 c’è una targa che lo ricorda, come scrive l’agenzia di stampa Dire.

Il padre era infatti di stanza nella Capitale presso l’ambasciata statunitense come generale maggiore dell’Esercito. Un incarico temporaneo, perché infatti dopo un breve periodo tornò in America con tutta la famiglia.